В Луганській ВЦА вже планують як будуть відновлювати деокуповані райони області

Чіткий алгоритм спільних дій по відновленню деокупованих територій обговорено під час засідання обласного координаційного штабу з питань деокупованих територій Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської військово-цивільної адміністрації.

На засіданні обласного координаційного штабу з питань деокупованих територій Луганської області обговорили стан та проблемні питання проведення евакуаційних заходів зі звільнених населених пунктів, а також формування робочих груп для проведення розмінування, доставки гуманітарних вантажів та розгортання, за необхідності, пунктів обігріву населення на цих територіях.

«Наразі деокуповано 13 населених пунктів у Луганській області. Тож незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення», - зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Він заслухав доповіді представників ГУ ДСНС, ГУНП у Луганській області, керівників ТОВ «ЛЕО», АТ «Луганськгаз» та начальників місцевих військових адміністрацій щодо поточної ситуації у звільнених населених пунктах, доручив терміново скласти поіменні списки осіб, що потребують соціальної допомоги, та посилити співпрацю місцевої влади з правоохоронцями.

Олексій Смирнов наголосив, що на прикладі «відновлення життя» у Невському має бути відпрацьований чіткий алгоритм спільних дій усіх служб на звільнених територіях.

За результатами обговорення питань членам координаційного штабу за напрямками діяльності доручено: уточнити реєстри громадян, які залишаються у деокупованих населених пунктах, для організації виплат пенсій та надання інших видів допомоги, а також забезпечити облік евакуйованого населення з урахуванням внутрішньої короткочасної міграції для уникнення дублювання інформації про евакуйованих осіб.

Актуалізувати інформацію щодо ступеню руйнування (пошкодження) житлового та нежитлового фонду для надання допомоги постраждалому населенню та коригування (створення) відповідних програм, а також внесення такої інформації до Державної електронної системи обліку руйнувань, статусу відновлення інфраструктури України.