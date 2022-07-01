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Укрпошта разом з МОМ розпочали видачу разової фінансової допомоги на деокупованих територіях Донецької області

Вчера, 16:17 citynews.net.ua | Напечатать

Укрпошта у співпраці з Міжнародною організацією з питань міграції розпочала видачу разової грошової допомоги жителям Донецької області, що проживають на територіях, звільнених від окупації. Понад 350 мешканців Святогірська вже отримали виплати у розмірі 2,2 тис. гривень на особу. Також проходять виплати для мешканців Лиману та Ярової. Загалом від Міжнародної організації з питань міграції вже було виплачено грошової допомоги у сумі більш як півмільйона гривень.

«Укрпошта сьогодні виступає партнером не лише уряду, але і різних організацій, які працюють над подоланням гуманітарної кризи на деокупованих територіях, яку по собі залишили росіяни. За рахунок широкої мережі стаціонарних та пересувних відділень, які можуть почати роботу в максимально стислі терміни, команда Укрпошти однією з перших має змогу діставатися деокупованих районів. Таким чином, Укрпошта успішно реалізує кроки, спрямовані на підтримку та захист українців, які, на жаль, постраждали від війни з росією, або є внутрішньо переміщеними особами. Ми виплачуємо регулярні державні виплати населенню та соціальну допомогу. І, звичайно, віримо в Збройні Сили України та нашу спільну Перемогу», – зазначив Дмитро Поліщук, заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі.

Виплати мешканцям Святогірська, Лиману та Ярової продовжаться на цьому тижні. Виплати будуть здійснюватися і в інших звільнених населених пунктах Донецької області.   

«Наш регіон протягом 8 років потерпає від окупантів, які нещадно знищують усе на своєму шляху. З 24 лютого Донеччина зазнає особливо тяжких втрат. Проте ми продовжуємо працювати заради країни і заради наших клієнтів, які живуть на Донеччині. І для них ми – зв’язок зі світом, бо Укрпошта привозить і гроші, і продукти, і ліки. Попереду ще дуже багато роботи – більшість відділень на деокупованих територіях зруйновані, як і все в містах. Проте ми знаходимо способи відновити роботу, бо розуміємо, наскільки це важливо для місцевого населення», – сказав директор Донецької дирекції Укрпошти Вадим Шестопалов.

Нагадаємо, це не перша співпраця Укрпошти з Міжнародними організаціями. У вересні Товариство Червоного Хреста в Україні разом з Укрпоштою надали разову грошову допомогу українцям на звільнених від окупації територіях Харківщини.


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