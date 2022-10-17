У Сумах відкривають гуманітарний штаб для переселенців з Луганської області

Із 17 жовтня в Сумах по вул. Першотравнева, 29 (каб. № 2) починає роботу Координаційний центр допомоги ВПО з Луганської області.

Жителі нашого регіону можуть звернутися туди з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 14:00 особисто за адресою розміщення Координаційного центру, по телефону або надіслати електронною поштою.

Звертайте увагу на наявність чи відсутність повітряних тривог в регіоні.

Телефон "гарячої лінії" – +380 63 551 35 11 (Viber, Telegram).

e-mail – contactmail1988@gmail.com.

Тут переміщені особи з Луганської області можуть отримати інформаційну, консультативну та первинну правову допомогу, зареєструватись на отримання гуманітарної допомоги.

Гугл-форма для отримання «Укрпоштою»: https://forms.gle/iUMHAdPcJTsuNU5J7

Форма заповнюється, якщо ви зареєстровані як внутрішньо переміщена особа поза межами населених пунктів, в яких розташовані гуманітарні аби, на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз.

Гугл-форма для отримання безпосередньо в хабі: https://forms.gle/vGGhsLE3TZhP5dxi7

Форма заповнюються на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз.

Якщо ви заповнювали форму реєстрації будь-якої громади раніше, цю форму заповнювати не потрібно.

Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для переселенців з Луганської області - 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах України).