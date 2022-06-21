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Переселенцям Лисичанська: яку інформацію слід надати для отримання гуманітарної допомоги поштою

Вчера, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

 Внутрішньо переміщеним особам з Лисичанська для замовлення на отримання гуманітарної допомоги засобами поштового зв’язку, зокрема «Укрпошта Експрес», необхідно надіслати у телеграм за номером +38 095 655 86 06 наступну інформацію:

  • ПІБ повнолітніх осіб (18+) всіх членів родини, які є мешканцями Лисичанської територіальної громади;
  • номери телефонів кожного члена родини;
  • населений пункт реєстрації місця проживання згідно із паспортом;
  • населений пункт фактичного місця знаходження;
  • кількість дітей в сім’ї та їх вік;
  • індекс та адресу найближчого відділення Укрпошти;
  • фото паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з адресою місця реєстрації – для паспорта у формі книжки, перша та зворотна сторінки та довідка про реєстрацію – для паспорта у формі ID-картки);
  • фото довідки ВПО (обов’язково).

Послуга доставки гуманітарної допомоги оплачується за рахунок отримувача.

Також евакуйованы з Лисичанська громадяни можуть звертатися по допомогу в Центі надання допомоги мешканцям Лисичанської територіальної громади в Дніпрі з понеділка по п’ятницю 10:00-15:00 за адресою: Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 81.

Крім того у Запоріжжі розпочав роботу гуманітарний штаб для переселенців Лисичанської громади:
Графік роботи штабу з 09.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю (субота і неділя - вихідні)
Адреса штабу: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47).
Телефон "гарячої лінії" +380 (99) 402 02 29
Видача гуманітарної допомоги здійснюватиметься з 10:00-15:00.
Телефон для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги:
050 614 71 12
095 655 86 06
095 655 86 08


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