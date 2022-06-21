Переселенцям Лисичанська: яку інформацію слід надати для отримання гуманітарної допомоги поштою

Внутрішньо переміщеним особам з Лисичанська для замовлення на отримання гуманітарної допомоги засобами поштового зв’язку, зокрема «Укрпошта Експрес», необхідно надіслати у телеграм за номером +38 095 655 86 06 наступну інформацію:

ПІБ повнолітніх осіб (18+) всіх членів родини, які є мешканцями Лисичанської територіальної громади;

номери телефонів кожного члена родини;

населений пункт реєстрації місця проживання згідно із паспортом;

населений пункт фактичного місця знаходження;

кількість дітей в сім’ї та їх вік;

індекс та адресу найближчого відділення Укрпошти;

фото паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з адресою місця реєстрації – для паспорта у формі книжки, перша та зворотна сторінки та довідка про реєстрацію – для паспорта у формі ID-картки);

фото довідки ВПО (обов’язково).

Послуга доставки гуманітарної допомоги оплачується за рахунок отримувача.

Також евакуйованы з Лисичанська громадяни можуть звертатися по допомогу в Центі надання допомоги мешканцям Лисичанської територіальної громади в Дніпрі з понеділка по п’ятницю 10:00-15:00 за адресою: Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 81.

Крім того у Запоріжжі розпочав роботу гуманітарний штаб для переселенців Лисичанської громади:

Графік роботи штабу з 09.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю (субота і неділя - вихідні)

Адреса штабу: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47).

Телефон "гарячої лінії" +380 (99) 402 02 29

Видача гуманітарної допомоги здійснюватиметься з 10:00-15:00.

Телефон для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги:

050 614 71 12

095 655 86 06

095 655 86 08