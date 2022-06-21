Переселенцям Лисичанська: яку інформацію слід надати для отримання гуманітарної допомоги поштою

Переселенцям Лисичанська: яку інформацію слід надати для отримання гуманітарної допомоги поштоюВчера, 11:38
Внутрішньо переміщеним особам з Лисичанська для замовлення на отримання гуманітарної допомоги засобами поштового зв’язку, зокрема «Укрпошта Експрес», необхідно надіслати у телеграм за номером +38 095 655 86 06 наступну інформацію:
- ПІБ повнолітніх осіб (18+) всіх членів родини, які є мешканцями Лисичанської територіальної громади;
- номери телефонів кожного члена родини;
- населений пункт реєстрації місця проживання згідно із паспортом;
- населений пункт фактичного місця знаходження;
- кількість дітей в сім’ї та їх вік;
- індекс та адресу найближчого відділення Укрпошти;
- фото паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з адресою місця реєстрації – для паспорта у формі книжки, перша та зворотна сторінки та довідка про реєстрацію – для паспорта у формі ID-картки);
- фото довідки ВПО (обов’язково).
Послуга доставки гуманітарної допомоги оплачується за рахунок отримувача.
Також евакуйованы з Лисичанська громадяни можуть звертатися по допомогу в Центі надання допомоги мешканцям Лисичанської територіальної громади в Дніпрі з понеділка по п’ятницю 10:00-15:00 за адресою: Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 81.
Крім того у Запоріжжі розпочав роботу гуманітарний штаб для переселенців Лисичанської громади:
Графік роботи штабу з 09.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю (субота і неділя - вихідні)
Адреса штабу: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47).
Телефон "гарячої лінії" +380 (99) 402 02 29
Видача гуманітарної допомоги здійснюватиметься з 10:00-15:00.
Телефон для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги:
050 614 71 12
095 655 86 06
095 655 86 08