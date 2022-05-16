Як відновити паспорт громадянина України під час війни

На сьогодні документом, що підтверджує громадянство та визначає приналежність особи до держави, є паспорт. В Україні такими документами є внутрішній паспорт громадянина України – ID-картка або книжечка зразка 1994 року, а також закордонний паспорт. В умовах війни громадяни України нерідко втрачають ці документи.

Куди звернутися для відновлення втраченого паспорта?

Якщо ці документи втрачено необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:

у підрозділ ДМС України;

у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях.

Основні документи, які необхідно подати для отримання послуги

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого подаються наступні документи:

заява про втрату паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Крім того, для відновлення паспорта можуть знадобитися додаткові документи (також за наявності):

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера);

якщо є неповнолітні діти – свідоцтва про їх народження;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – для внутрішньо переміщених осіб.

З повним переліком документів, які можуть знадобитися для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого, радимо ознайомитися на офіційному веб-сайті ДМС України: https://bit.ly/2VoE5n4

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа заявник подає наступні документи:

паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон);

документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

одна кольорова фотокартка розміром 10×15 сантиметрів – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України);

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності – його копія), або інформація про раніше оформлені на ім’я особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України – особам, які постійно проживають за кордоном, та втратили паспорт для виїзду за кордон під час перебування в Україні.

З повним переліком документів, які можуть знадобитися для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого, радимо ознайомитися на офіційномувеб-сайті ДМСУкраїни.

Строк та вартість надання послуги

ID-картка

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів, при цьому його вартість становить 372 грн, до 10 робочих днів – 498 грн.

Закордонний паспорт

Вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить: протягом 20 робочих днів – 733 грн, у разі термінового оформлення (протягом 7 або 3 робочих днів) – 1085 грн.

Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито – 34 грн.

У разі проведення під час оформлення процедури встановлення особи – строк оформлення паспорта може тривати до двох місяців.

Як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України?

В Україні для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Що робити, якщо документ втрачено закордоном?

Процедура звернення до уповноважених органів внаслідок викрадення паспорта є однаковою в більшості країн. Закордоном необхідно відразу звернутись до найближчого відділення поліції для складання заяви про втрату паспортного документа.

За результатами прийому такої заяви вам має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта (актуально для громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідної країни) або ж для отримання посвідчення особи на повернення в Україну. Після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа та оформити новий.

Які правила оформлення документів для громадян з окупованих територій? Як таким особам пройти процедуру ідентифікації?

Правила оформлення біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон та ID-паспорт) є єдиними для всіх громадян України і затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 (ID-паспорт) та від 07.05.2014 № 152 (паспорт для виїзду за кордон).

Важливим етапом оформлення будь-якого документа є ідентифікація особи, без якої жодна особа не може бути документована. Рішення щодо оформлення документа або про відмову в його оформленні приймається за результатами ідентифікації та перевірки належності особи до громадянства України.

Основним способом ідентифікації є отримання даних про особу з Єдиного державного демографічного реєстру, куди внесено інформацію про всіх осіб, яким оформлювалися біометричні паспорти.

Важливо: у разі втрати/викрадення паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі – документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу її ідентифікувати.