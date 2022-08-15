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Пацієнти Луганського онкодиспансеру можуть отримати лікування та консультацію у Рівному

15-08-2022, 14:13 citynews.net.ua | Напечатать

У Рівному приймає пацієнтів Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер, який був вимушений переїхати в зв'язку з окупацією росією більшої частини Луганської області.

Зараз лікарі та обладнання перевезене до Рівненської області та ведеться приймання пацієнтів.

У місті Рівне, по вул. Олександра Олеся, 12, на 4-му поверсі центру клінічної онкології, працює філія КНП «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер».

Там пацієнти можуть отримати:

  • консультацію лікаря-хіміотерапевта;
  • консультацію суміжних спеціалістів;
  • інтерпретацію результатів проведеного обстеження;
  • персональний підбір схеми лікування згідно з міжнародними протоколами та урахуванням індивідуальних особливостей організму пацієнта;
  • медикаментозне лікування (хіміо-, гормоно-, імунотерапія, таргетна терапія) в амбулаторному режимі з використанням сучасних протипухлинних препаратів;
  • проведення хіміотерапії в той же день, що й консультація;
  • при необхідності, супровід лікаря між циклами хіміотерапії (з корекцією схеми лікування).

Запис на прийом за телефоном: +38-063-576-39-86.


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