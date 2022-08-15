Пацієнти Луганського онкодиспансеру можуть отримати лікування та консультацію у Рівному

Пацієнти Луганського онкодиспансеру можуть отримати лікування та консультацію у Рівному15-08-2022, 14:13
У Рівному приймає пацієнтів Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер, який був вимушений переїхати в зв'язку з окупацією росією більшої частини Луганської області.
Зараз лікарі та обладнання перевезене до Рівненської області та ведеться приймання пацієнтів.
У місті Рівне, по вул. Олександра Олеся, 12, на 4-му поверсі центру клінічної онкології, працює філія КНП «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер».
Там пацієнти можуть отримати:
- консультацію лікаря-хіміотерапевта;
- консультацію суміжних спеціалістів;
- інтерпретацію результатів проведеного обстеження;
- персональний підбір схеми лікування згідно з міжнародними протоколами та урахуванням індивідуальних особливостей організму пацієнта;
- медикаментозне лікування (хіміо-, гормоно-, імунотерапія, таргетна терапія) в амбулаторному режимі з використанням сучасних протипухлинних препаратів;
- проведення хіміотерапії в той же день, що й консультація;
- при необхідності, супровід лікаря між циклами хіміотерапії (з корекцією схеми лікування).
Запис на прийом за телефоном: +38-063-576-39-86.