Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер відновить свою діяльність в Рівному

Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер відновить свою діяльність на Рівненщині. Консультації за телефоном 099-221-72-90

Наразі вирішується питання про виділення приміщень у медичних закладах Рівненської області та забезпечення онкодиспансера необхідним обладнанням, - повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Хворі на онкопатології потребують постійного медичного супроводу та консультацій свого лікуючого лікаря. Тому фахівці диспансеру надавали спеціалізовану допомогу пацієнтам майже до моменту окупації міста Кремінна усіма можливими засобами комунікації. Крім того, багато з тих, хто перебуває на обліку з онкологією, були змушені переміститись до безпечних регіонів. Але консультувати їх виключно онлайн, без безпосереднього контакту, неправильно та й небезпечно», - розповів медичний директор закладу Євген Хамчич.

За його словами, переміщення диспансеру зумовлене тим, що велика кількість пацієнтів, яким необхідно продовжувати та корегувати лікування, потребують постійного лікарського супроводу. Крім того, необхідно зберегти колектив висококласних фахівців, яких радо приймуть у будь-яких профільних лікарнях. Проте у такому випадку Луганщина втратить їх назавжди.

Наразі тривають юридичні процедури, пов’язані зі зміною місця розташування підприємства та організації його повноцінного функціонування у Рівненській області. До їх завершення та початку роботи закладу у штатному режимі, консультації щодо надання онкологічної допомоги фахівцями Луганського обласного онкологічного диспансеру можна отримати за номером: 099-221-72-90.

Колектив обласного онкодиспансеру сподівається також на підтримку волонтерських та гуманітарних організацій щодо забезпечення робочого процесу.