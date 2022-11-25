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В Луганській області зрадниця з селища Троїцьке проведе 12 років за гратами

25-11-2022, 13:39 citynews.net.ua | Напечатать

12 років за ґратами проведе корегувальниця ворожого вогню з Луганщини, яка через доньку здавала російській спецслужбі позиції ЗСУ.

Жінку затримали наприкінці квітня 2022 року у селищі Троїцьке Сєвєродонецького району Луганської області.

Прокурори надали суду беззаперечні докази, що базуються на результатах проведених експертиз та зібраних слідством матеріалах.

Задокументовано, що 52-річна місцева мешканка з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку.

 

Вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів української армії, озброєння та військової техніки. Розвіддані передавала своїй доньці, що мешкала у Москві та від початку повномасштабного вторгнення працювала на фсб рф.

Після викриття прихильниці країни-агресора у її мобільному телефоні виявлено відповідні аудіо- та текстові повідомлення, а також фотоматеріали.


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