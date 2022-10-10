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Мешканця Луганської області засуджено на 10 років ув’язнення за участь у війні проти України

Вчера, 13:43 citynews.net.ua | Напечатать

За матеріалами слідства Служби безпеки України 10 років за ґратами проведе бойовик так зв. «2 АК» російських окупаційних військ, який на боці російських окупаційних військ брав участь у збройній агресії рф проти України.
Бійці ЗСУ захопили його у полон у вересні 2022 р в районі Лисичанська.

 

Слідчі СБУ встановили, що мешканець тимчасово окупованого Слов’яносербського району проходив «службу» у лавах так зв. «2 АК» з липня 2015 по липень 2016 року, потім з липня 2017 по липень 2018 р. У якості «номера мінометного розрахунку» багато разів виїжджав на лінію бойового зіткнення, брав участь у бойових діях проти сил АТО, обстрілював позиції ЗСУ в районі села Трьохізбенка.

Під час злочинної «Z-операції» «ветеран» терористичних угруповань потрапив під мобілізацію. У серпні 2022 року він був направлений до тимчасово захопленого ворогом Лисичанська, де дислокувався один із підрозділів окупаційних військ. За місяць під час боєзіткнення неподалік цього міста бойовик потрапив у полон до Збройних Сил України.

Він надав слідчим СБУ свідчення щодо своїх командирів, озброєння, переміщення та дислокації російських військ тощо.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та в участі у не передбачених законом збройних формуваннях.

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Сторона захисту має право на оскарження судового вироку протягом 30 днів з дня його проголошення.


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