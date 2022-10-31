Агента російських спецслужб судитимуть за організацію замовних вбивств в Україні

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, завербованого російськими спецслужбами.

Розслідуванням встановлено, що мешканець Луганської області з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої «народної міліції «ЛНР». Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік, перебуваючи на території Росії, був завербований представниками Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина Україна - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором.

Для реалізації плану він залучив виконавця - громадянина України, який проживає у місті Києві. Киянин погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.

Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати «тестовим» завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави.

Обвинувачений також отримав від російських кураторів замовлення на організацію умисних вбивств Міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах країни.

Серед можливих об’єктів для фізичної ліквідації були один із керівників «Національного корпусу» - в минулому командир розвідроти полку українського військового підрозділу «Азов» та радник одного з міністрів.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.

У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської області. Наразі він перебуває під вартою.

Йому інкриміновано державну зраду, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, вчиненого групою осіб з корисливих мотивів, а також участь у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 258-3 КК України).