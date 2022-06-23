В суд передали справу священника УПЦ МП, який коригував обстріли Сєвєродонецька російськими загарбниками

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ – священника УПЦ МП.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність та загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників російських загарбників інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер «Телеграм». Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено листування з представниками росыйськоъ армії.