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СБУ затримала в Бахмуті чотирьох російських агентів

Вчера, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію у прифронтових районах сходу, в ході якої у Бахмуті знешкоджено чотирьох ворожих агентів.

Вони були завербовані спецслужбами рф для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з російськими «кураторами» агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали. Там же розміщували геолокації інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожих інформаторів. У них вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників – автомат Калашникова АК-74.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на Донеччині викрито ще одного поплічника окупантів. Ним виявився інженер одного зі стратегічно важливих заводів.

За даними слідства, він передавав загарбникам інформацію про бойові позиції Сил оборони на сході України.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами ЗСУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Військової служби правопорядку.

 


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