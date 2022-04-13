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В Луганській області зрадники коригували артобстріли Лисичанська через інтернет від StarLink

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, «зливалась» інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу «StarLink». Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах.

Як повідомив голова луганськой військової адміністрації Сергій Гайдай, правоохоронці перевірили «активність» понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Іхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ.

«Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу- зраджували Україну.

Знали, що своїми діями вбивають і руйнують. За що Ви здавали своїх?» - написав Сергій Гайдай.

СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

Зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасового обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.


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