В Луганській області обіцяють судити ексдиректора райцентру зайнятості за співпрацю з окупантами. Я тільки затримають

За матеріалами ДБР перед судом постане ексдиректор райцентру зайнятості з Луганської області, який почав працювати на російських окупантів.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно ексдиректора Троїцького центру зайнятості Луганської області, який перейшов на сторону окупантів після початку збройної агресії рф. Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що після захоплення у березні 2022 року окупантами Троїцької територіальної громади Луганської області посадовець погодився на пропозицію окупантів зайняти керівну посаду в так званому «районному центрі зайнятості».

Експосадовець обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Державне бюро розслідувань застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.