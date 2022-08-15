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СБУ затримала агента рф, який збирав дані для обстрілів Одеси

15-08-2022, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки України затримала агента спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

У своїх «доповідях» він:

  • надавав точні координати об’єктів оборони на карті;
  • детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;
  • інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення;
  • вказував кількість облаштованих укріплень.

Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування «роботи» диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих Телеграм-каналах, які куруються російськими спецслужбами.

Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону з представниками спецслужб країни-агресора.

Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв’язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність.

Спілкування з куратором відбувалося з дотриманням конспірації, бо сам коригувальник, за його словами, уникав «неприємностей у держустанові».

Наразі слідчими СБУ агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до правопорушення осіб.


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