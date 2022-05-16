«Всього» через 8 років роботи на російських бойовиків у Луганську СБУ почала підозрювати Леонарда Свидовскова

СБУ повідомила про підозру відомому пропагандисту терористичного угруповання «лнр» Леонарду Свідовскому.

Захоплюючи українські території, російські окупанти перш за все занурюють місцеве населення у інформаційну ізоляцію. Їхня мета - забезпечення підтримки російських воєнних злочинців та готовність стати для них гарматним м’ясом на війні проти України.

Зокрема, в ОРДЛО російські спецслужби сформовали місцевий пул «рупорів кремля», який 24/7 нав’язує населенню ідеї про «миролюбну росію», «українських фашистів», й інші нісенітниці.

СБУ задокументувала незаконну діяльність відомого пропагандиста терористичного угруповання «лнр» та повідомила йому про підозру у колаборантській діяльності.

Слідством доведено, що, мешканець Луганська, обіймаючи одну з керівних посад у так зв. «ДТРК лнр», проводить систематичну інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку та «ідеологічне забезпечення» російської агресії проти України.

У співпраці та під контролем окупаційної адміністрації та представників держави-агресора фігурант поширює антиукраїнський контент через свої «авторські програми» на так званому «ДТРК лнр», соцмережі та YouTube.

Колаборант розповсюджує фейки та кремлівські наративи, виправдовує напад росії на Україну, злочини її регулярної армії та незаконних збройних угруповань, схвалює захоплення українських територій та вбивства мирних жителів.

Крім того, він нав’язує мешканцям тимчасово окупованої території Луганської області викривлене уявлення про події в Україні та світі.

СБУ повідомила пропагандисту про підозру у колабораційній діяльності. Невдовзі його буде оголошено у розшук.

Відповідно до ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.

«Лише» 8 років знадобилося СБУ щоб почати підозрювати "рупор російської пропаганди" в окупованому Луганську Леонарда Свидовскова в колаборантській діяльності.