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Росіяни знищують українську культуру в окупованій Луганській області

Вчера, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

Як повідомила Луганська обласна бібліотека, співробітники який були вимушені покинуті окуповані території, російські окупанти зафарбовують всі написи та мурали, які прикрашали Старобільськ.

Демонструючи печерну необізнаність, російські загарбники позбавили місто навіть цитат із казки російського письменника Гаршина.

"Окупанти воюють з українською культурою в усіх її проявах. Були зафарбовані мурали, створені молоддю Старобільська, пов'язані з історією та спадщиною міста. Серед них фрагмент вірша "Пливи, рибо, пливи" Сергія Жадана та "Жабка-мандрівниця" російського письменника (!) Всеволода Гаршина" - повідомила бібліотека в Твітері.

На жаль, це тільки два приклади з багатьох. Розмальована дніпровськими волонтерами "Слово на Стіні" автобусна зупинка з віршем Жадана і особистим підписом автора, малюнки художників з усієї України біля стадіону (біля тієї ж Жабки). Багато творчої краси перетворили на сірі стіни.


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