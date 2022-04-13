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В Краматорську ДБР знайшло одну прихільницю «руского міра»

Сегодня, 12:51 citynews.net.ua | Напечатать

Працівники ДБР викрили місцеву мешканку, яка у соцмережах виправдовувала російську військову агресію та підтримувала створення так званої «ДНР».

Жінці повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27-річна жінка з Краматорська створила акаунт в одній із соцмереж. Там вона проводила «прямі трансляції», розповідаючи про свою підтримку військової агресії рф. Зловмисниця також пропагувала приєднання Краматорська до псевдореспубліки ДНР.

 

За результатами проведених спільних заходів із СБУ прихильницю «руського міру» затримано. Жінці повідомлено про підозру за виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами проводить системні заходи з виявлення та документування прихильників «республіканських строїв».


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