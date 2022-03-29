Російські війська обстріляли сєвєродонецький АЗОТ

Пресслужба Group DF повідомила, що вночі, 9 червня вкотре була обстріляна територія Сєвєродонецького «Азоту». Станом на 9:00 жертв на території заводу немає, бомбосховище, на щастя, вціліло.

В результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий – цех аміаку 1-Б.

Викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати було вивезено з території підприємства на 2-ий день війни.

«Це не просто агресивна спроба захоплення території Сєвєродонецьку, це варварська спроба підірвати продовольчу безпеку. Вони цілеспрямовано атакують наш порт «Ніка-Тера», який є великим зерновим терміналом, б’ють по виробнику добрив. Ми маємо справу зі спланованою цинічною провокацією продовольчої кризи в світі. України продовольча криза не торкнеться, оскільки вона виготовляє набагато більше продовольства, ніж потрібно. Очевидно, що розрахунок йде на глобальну продовольчу кризу», – прокоментував Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF.

Детально про наслідки обстрілів та збитки буде повідомлено окремо після того, як фахівці матимуть можливість зробити таку оцінку.