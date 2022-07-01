Судитимуть громадянина рф, який охороняв ексватажка так званої «лнр» Плотницького

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина рф за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Слідством встановлено, що житель Воронезької області рф у 2015 році прибув на тимчасово окуповану територію Луганщини. Він вступив до лав так званої «служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ лнр» та отримав стрілецьку вогнепальну зброю.

У складі озброєної групи з кількох десятків осіб обвинувачений «ніс службу» з охорони найближчого оточення голови псевдореспубліки у Луганську.

Виконував покладені на нього обов’язки у незаконному збройному формуванні окупаційної адміністрації рф з метою зміни меж території та державного кордону.

Від початку російської агресії обвинувачений був направлений в Україну для участі у так званій «спецоперації». Воював у лавах збройних формувань держави-агресора на східному фронті.

У серпні 2022 року на Донеччині був поранений та взятий у полон військовослужбовцями Збройних Сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до санкції статтей росіянину загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.