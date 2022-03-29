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В Луганській області під час російського обстрілу загинув журналіст із Франції

Вчера, 15:21 citynews.net.ua | Напечатать

Евакуацію з Луганської області офіційно зупинено - сьогодні російські загарбники обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.

Як повідомив Сергій Гайдай, керівник військової адміністрації Луганської області, сьогодні броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.

За словами пресслужби поліції, журналістів та представників іноземних ЗМІ для висвітлення безпекової ситуації супроводжують поліціянти, показують та розповідають про свою роботу, а також показують наслідки військових злочинів РФ.

 

Завдяки таким небезпечним візитам представники ЗМІ змогли побачити та дізнатись про наслідки авіаційних ударів по будинках та об’єктам інфраструктури у м. Лисичанськ, побачили, як відбувається евакуація жителів Луганщини, та як відбувається поховання загиблих та померлих мешканців області.


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