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ДБР повідомило про підозру ще 8 зрадникам-правоохоронцям з Луганській області

Сегодня, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

За тиждень працівники ДБР повідомили про підозру 8 експравоохоронцям з Луганщини, які зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Всі вони після окупації населених пунктів Луганської області добровільно перейшли на «службу» ворогу та почали співпрацювати з окупаційною владою рф, обійнявши посади у незаконних правоохоронних органах лнр.

Один з підозрюваних обійняв посаду в так званій «прокуратурі Білокуракинського району ЛНР». Фігурант активно проводив агітацію за підтримку та встановлення окупаційної влади закликаючи мешканців Сватівського району Луганщини підтримати ворога.

8 правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Луганська обласна прокуратура.

Загалом з початку активноі фази російської агресії проти України за матеріалами ДБР вже оголошено про підозру понад 300 колишнім чиновникам та правоохоронцям, які вчинили злочини проти основ Націнальноі безпеки країни.


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