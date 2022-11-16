10 працівників Старобільського СІЗО в Луганській області перейшли на роботу до російських окупантів

Працівники ДБР повідомили про підозру 10 колишнім працівникам Старобільського СІЗО, які після російського вторгнення почали працювати на окупантів.

Після захоплення росіянами Старобільського району Луганської області десятеро працівників місцевого СІЗО добровільно перейшли «служити» у новостворений окупантами так званий «следственный изолятор уин мвд лнр».

Одним з перебіжчиків виявився начальник відділу по роботі з персоналом, який передав окупантам особові справи працівників СІЗО та охоче підтримує окупаційний режим.

Наразі фігуранти переховуються від слідства на тимчасово окупованій рф території Луганської області.

Всім 10 експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.