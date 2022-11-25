Двом зрадницям з Луганської області загрожує довічне позбавлення волі

Працівники ДБР завершили спецрозслідування відносно секретаря судового засідання та помічника судді з Луганщини, які обвинувачуються у державній зраді та колабораціонізмі.

Обвинувальні акти спрямовано до суду.

Після захоплення російськими військами Старобільського району Луганської області дві працівниці райсуду почали активно співпрацювати з ворогом.

Секретар судового засідання та помічниця судді працювали над становленням окупаційної влади рф на захопленій території. Жінки допомагали в утворенні та організації роботи так званої «прокуратури Біловодського району лнр», в якій обійняли посади прокурорів.

Крім того, обвинувачені активно брали участь у масових «урочистих заходах» так званої лнр, пропагуючи окупаційну політику.

Відносно колишніх працівниць суду спецрозслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ) та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ) завершено.

Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.