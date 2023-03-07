СБУ повідомила про підозру ще трьом пособникам ворога в Луганській області

СБУ підозрює в колабораційній діяльності ще трьох мешканців Луганської області, які співпрацюють з ворогом в органах окупаційної влади.

Зокрема, зібрано доказову базу щодо протиправної діяльності мешканця Мілового.

До російського вторгнення він керував відділом освіти, культури, молоді та спорту Міловської селищної ради. Після початку окупації добровільно погодився очолити незаконно створений агресором «відділ освіти адміністрації Міловського району лнр». Крім того, оперативники встановили його безпосередню причетність до проведення на Міловщині так зв. «референдуму» щодо приєднання Луганської області до рф.

Фігуранткою кримінального провадження також стала колишня головна спеціалістка управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА. Жінка зробила вибір на користь «кар’єрного росту» і отримала в окупаційній адміністрації Сєвєродонецька посаду «заступника начальника відділу освіти».

Наразі під наглядом російських загарбників чиновники переймаються русифікацією системи освіти та її переведенням на «російські стандарти».

А в тимчасово окупованому Сватівському районі колишня вчителька гімназії погодилася на призначення «начальником відділу із забезпечення життєдіяльності села Олексіївка» в «адміністрації Білокуракинського району лнр». На цій посаді вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції й допомагає загарбникам легалізовувати свою «владу» на Луганщині.

Зловмисникам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.