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СБУ викрила на співпраці з ворогом ще двох колишніх чиновників з Луганської області  

Вчера, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ задокументувала дії ще двох колаборантів з Луганщини. Обидва пособники ворога є колишніми українськими чиновниками, які зробили життєвий вибір на користь співпраці з окупантами. 

Загарбники призначили їх на керівні посади у сфері ЖКГ. 

Колишня очільниця відділу розвідку інфраструктури, житлово-комунального господарства і будівництва Кремінської міської ради залишилася в окупованому місті та погодилася увійти до складу «адміністрації» міста, аби зберегти посаду. Окупанти призначили її    «начальником управления ХКХ, восстановления, градостроительства, чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения администрации Кременского района лнр».

Мешканець Марківки, який раніше працював у селищній раді головним спеціалістом, тепер керує «отделом коммунального хозяйства администрации Марковского района лнр». Цей «орган влади» незаконно створено окупантами у Старобільському районі Луганської області. 

Наразі правопорушники працюють на наданих ворогом посадах, створюючи видимість того, що «руський мир» захоплює українські території задля «відновлення», «містобудування» і «благоустрою». 

СБУ повідомила їм про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскацією майна.  


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