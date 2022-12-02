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СБУ затримала у Києві колаборанта, який допоміг рашистам перейменувати вулиці в Луганській області

Вчера, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України.

Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області.

Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили очільником створеного агресором Сватівського «муниципального унитарного предприятия по благоустройству».

Перебуваючи на «посаді» він допомагав окупаційній адміністрації організовувати «масові» заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії рф.

Також виконував вказівку москви щодо перейменування вулиць окупованого міста «радянськими» назвами.

 

Для цього особисто підписував відповідні «розпорядчі» документи і контролював процес «совєтизації» міської інфраструктури.

Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і «загубитися» в столиці нашої держави.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали у Києві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з підрозділами СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.


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