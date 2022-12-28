В Луганській області СБУ повідомила про підозру колаборантам, які «рулять» культурою, інформацією та соцполітикою

СБУ задокументувала діяльність ще трьох колаборантів, які «рулять» культурою, інформацією та соціальною політикою в окупаційних «адміністраціях» на окупованих теріторіях Луганської області.

Серед них колишній журналіст, мешканець Біловодська, один із засновників місцевої газети.

31-річний чоловік одразу перейшов на бік окупантів і вже у червні 2022 р. отримав від рашистів посаду «начальника відділу внутрішньої та інформаційної роботи адміністрації Біловодського району лнр».

Правопорушник охоче бере участь у пропагандистських акціях загарбників. Під час кампанії підготовки до псевдореферендуму він записував для окупантів відеоролики із закликами до участі у голосуванні та приєднання Луганської області до рф.

36-річна жителька Лисичанська очолила в адміністрації міста «відділ культури». Наразі вона виконує адміністративно-розпорядчі функції у незаконно створеному «органі влади», а й також займається пропагандою політики окупаційного режиму.

Мешканка Старобільська невдовзі після окупації міста добровільно працевлаштувалася в так зв. «адміністрації Старобільського району лнр». В обмін на лояльність 55-річна жінка отримала від окупантів посаду «начальника управління праці і соціального захисту адміністрації Старобільського району лнр».

Слідчі СБУ повідомили правопорушникам про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.