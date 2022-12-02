Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоселівське в Луганській області

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоселівське в Луганській областіСегодня, 00:08
Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.
Про це повідомили в спецпідрозділі KRAKEN.
Відео спецпідрозділу KRAKEN також поширив телеграм-канал Луганської обласної військової адміністрації.
Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське.
В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.
Наразі селище контролюється українською армією.