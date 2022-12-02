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Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоселівське в Луганській області

Сегодня, 00:08 citynews.net.ua | Напечатать

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

Про це повідомили в спецпідрозділі KRAKEN.

Відео спецпідрозділу KRAKEN також поширив телеграм-канал Луганської обласної військової адміністрації.

Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське.

В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Наразі селище контролюється українською армією.


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