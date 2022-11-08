ВСУ знищили казарму вояк РФ у Щасті та склад палива у Алчевську

На вихідних українська армія завдала декілька ударів по військових цілях в Луганській області.

Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, на вихідних прилетіло в Алчевськ, де після прильоту палало та вибухало там, де розташований склад пально-мастильних матеріалів російських військових.

Днем раніше українські військові знищили склад боєприпасів російської армії у Кадиївці.

Крім того, в окупованому Щасті знищена казарма з російськими вояками.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, українські військові завдали удару по штабу російських окупантів у місті Щастя Луганської області. Внаслідок скоординованих дій 16 загарбників було ліквідовано.

14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щасті (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало.

Завдяки точковому удару захисники знищили 16 загарбників та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 окупантів потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості.

Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ.