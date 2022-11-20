В Луганську область перекинули російські підрозділи з Херсону, Частину окупантів вже знищили під Сєвєродонецьком

За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені під час відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили військові.

У Генштабі кажуть, що мобілізовані російські солдати, з яких переважно складаються ці підрозділи, "дуже обурені" такою перспективою.

В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Також, за словами місцевих жителів, російських окупантів вже розселяють у покинутих будівлях в Слов'яносербському районі та в селах під Луганськом.

Голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай повідомив, що в Луганську область прибули вже тисячі російських загарбників. Але це не заважає українським захисникам знищувати їх.

Так, 19 листопада 2022 року ЗСУ накрили вогнем російських окупантів під Сєвєродонецьком.

За уточненою інформацією Генштабу, підтверджено вогневе ураження по місцю зосередження живої сили противника 19 листопада. А саме - знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине, що знаходиться поруч з тимчасово обласним центром Луганщини.