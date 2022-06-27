Українська армія звільнила від росіян залізничний вузол в Куп'янську

Селище Куп'янськ-Вузловий було звільнене 27 вересня спецпідрозділом Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Тепер нарешті ми можемо верифікувати дану подію", – сказано у повідомленні.

Куп'янськ-Вузловий – це велике селище, де знаходиться однойменна залізнична станція, яку Росія раніше використовувала для перекидання сил з Бєлгорода на окуповану територію.

Місто Купʼянськ на Харківщині російська армія окупувала 27 лютого 2022 року. Його зайняли практично без боїв.