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В Луганську під час вибуху загинули так званий «генпрокурор ЛНР» та його заступниця

16-09-2022, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганську сьогодні, 16 вересня 2022 року у приміщенні прокуратури стався вибух. Під час детонації невідомого пристрою загинув так званий «генпрокурор ЛНР» Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Про вибух повідомляють місцеві жителі.

Також про загибель зрадників повідомили в Луганській ОГА:

«Оснований для паники нет»: у Луганську внаслідок вибуху в «генпрокуратурі» так званої «лнр» від отриманих поранень загинули «генеральний прокурор» Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

До тимчасової окупації Луганська у 2014 році Горенко працював у правоохоронних органах України, після початку російсько-української війни перейшов на бік противника. 

Точних даних про можливу загибель Горенка немає, підтвердити інформацію з окупації практично неможливо.


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