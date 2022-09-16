В Луганську під час вибуху загинули так званий «генпрокурор ЛНР» та його заступниця

В Луганську сьогодні, 16 вересня 2022 року у приміщенні прокуратури стався вибух. Під час детонації невідомого пристрою загинув так званий «генпрокурор ЛНР» Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Про вибух повідомляють місцеві жителі.

Також про загибель зрадників повідомили в Луганській ОГА:

«Оснований для паники нет»: у Луганську внаслідок вибуху в «генпрокуратурі» так званої «лнр» від отриманих поранень загинули «генеральний прокурор» Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.