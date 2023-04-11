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Кабмін погодив кандидатуру нового голови Луганської адміністрації

11-04-2023, 20:19 citynews.net.ua | Напечатать

Кабінет міністрів України підтримав проєкт Указу Президента України про призначення Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації.

Президент Володимиром Зеленський, запропонував призначити Артема Лисогора керівником Луганської обласної військової адміністрації - головою Обласної Адміністрації.
Артем Лисогор народився у Дніпропетровську. Закінчив Національний університет внутрішніх справ (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство» (2004). Службу в органах внутрішніх справ розпочав у червні 1999 року курсантом Національного університету внутрішніх справ (м. Харків).

З 2015 року служив у полку особливого призначення "Дніпро-1" заступником командира роти, а з липня 2016 року підполковник поліції виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області, відповідав за забезпечення громадської безпеки та публічного правопорядку.

За вказівкою командувача Операції Об'єднаних Сил 20 лютого 2022 року відбув до Луганської області до міста Щастя для організації роботи додаткових підрозділів, сформованих з батальйонів. 25 лютого прибув до командного пункту у Сєвєродонецьку та допомагав обороняти населені пункти навколо міста.

У березні 2022 року полковник Артем Лисогор отримав орден "За мужність" III ступеня від Президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

14 березня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая із посади начальника Луганської обласної державної адміністрації.

Наприкінці минулого тижня Володимир Зеленський створив військові адміністрації у Сєверодонецьку, Попасній та Гірському та призначив їх керівників.

Згідно з указами президента України Олександр Стрюк отримав пост керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації, Микола Ханатов - керівника Попаснянської міської військової адміністрації та Олексій Бабченко -  керівника Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

  


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