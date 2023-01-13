Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади Голови Луганської ОДА

Сьогодні, 15 березня 2023 року, президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази про звільнення оприлюднені на сайті Президента України:

Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Сергій Гайдай був головою Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року. З 24 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року — також обіймав посаду начальника Луганської обласної військової адміністрації.