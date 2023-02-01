В Луганській області евакуювали мешканця села Невське

Бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області спільно з представником Луганської обласної військової адміністрації евакуювали 72-річного мешканця с. Невське.

Дружина чоловіка евакуювалася раніше, а він сам вирішив залишитись у рідному будинку. Але зараз, дідусь, розуміючи, що окупаційні війська все частіше завдають ударів по помешканням мирних громадян, також вирішив виїхати.

Вже сьогодні чоловіка буде доставлено до доньки у м. Дніпро.