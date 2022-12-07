В Луганській області поліцейські та волонтери під обстрілами доставили подарунки від Санти

Бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області супроводили представників благодійної організації «Nova Ukraine» та громадської організації «Парк та особливі друзі» з м. Кривий ріг до нещодавно звільнених міста Лиман Донецької області та селища Невське Сватівського району Луганської області.

Поліцейські спільно з благодійниками доставили мешканцям продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корма для домашніх тварин.

Окремо мешканцям Невського було доставлено сірники, свічки, скотч та плівка, які необхідні місцевим у холодну пору року.

При в’їзді у селище Невське гуманітарний конвой потрапив під обстріл окупаційних військ, на щастя, все обійшлось і мешканцям Луганщини були доставлені необхідні речі та продовольство.