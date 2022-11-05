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У звільнених селах Луганської області СБУ виявила двох активних помічників російських окупантів

5-11-2022, 20:31 citynews.net.ua | Напечатать

Співробітники Служби безпеки України проводять стабілізаційні заходи у звільнених від ворога населених пунктах Луганщини.

Разом із військовослужбовцями Збройних Сил України оперативники спецслужби рухаються деокупованими українськими територіями.
Їхнє завдання – у взаємодії з представниками Національної поліції України забезпечити надійний тил для подальшого руху наших військ.

Звільнити села від рештки окупантів, ворожої агентури, зрадників, колаборантів, диверсійних груп. Повернути місцевим мешканцям повну безпеку.

Завдяки системним контррозвідувальним заходам СБУ і допомозі патріотів, практично всі колаборанти і зрадники вже встановлені, їхня діяльність ретельно задокументована.

У звільнених населених пунктах Сватівського району оперативники вже виявили двох активних помічників російських окупантів. Відповідати за зраду доведеться кожному із них.


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