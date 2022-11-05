В Луганській області гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машини та росйських окупантів

В Луганській області гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машини та росйських окупантів5-11-2022, 20:29
Українські гвардійці оприлюднили відео, як спільно з підрозділами сухопутних військ ЗСУ розгромили скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.
Бійці 27 Печерської бригади Національної гвардії України разом з колегами зі ЗСУ виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.
Внаслідок успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та окупантів, точна кількість яких невідома.