До звільненого від росіян Невського ADRA Ukraine привезла гуманітарну допомогу від ООН

Хліб та інші продукти міжнародні організації доставили для мешканців звільненого від російської окупації села Невського в Луганській області.

Представники ADRA Ukraine побачили наслідки «руського миру» на звільнених територіях Луганщини.

"Під гуркіт ворожої артилерії міжнародники привезли селянам продуктові набори та хліб від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вони запевнили, що підтримка продовжиться", - повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Крім того, триває активна реалізація напряму фінансової допомоги від ADRA Ukraine в межах одразу декількох проєктів.

Одним з таких є проєкт грошової допомоги для людей, які постраждали від воєнного конфлікту в Україні за підтримки Canadian Foodgrains Bank (CFGB).

Грошова допомога розповсюджувалася на мешканців двох областях — Херсонської та Миколаївської. Передбачається, що тепер він буде діяти в Херсонській, Миколаївській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях.