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СБУ звинувачує луганську «хлібну королеву» Зинаїду Надьон у фінансуванні окупаційної адміністрації та бойовиків

25-10-2023, 18:18 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо діяльності керівниці та голови наглядової ради ПАО «Луганськ-Нива» Зінаїди Надьон з фінансування окупаційної адміністрації рф на Луганщині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що очільниця підприємства, яке займало провідні в регіоні позиції на ринку хлібобулочної та круп’яної продукції, у 2014 році підтримала російську агресію. 

У липні наступного року вона зареєструвала ПАО «Луганськ-Нива» у так зв. «державних органах лнр».  

З того часу продукція підприємства реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської й Донецької областей, а також незаконно вивозилася для збуту до рф через не контрольовану Україною ділянку держкордону. 

З 2015 року «ПАО «Луганск-Нива» сплачувало до бюджету так зв. «лнр» податки та збори в російських рублях. 

Наразі встановлено, що у червні 2015- лютому 2016 та у лютому 2019 – квітні 2020 років  підприємство перерахувало до бюджету так зв. «ЛНР» понад 1,6 мільйона рублів. 

Окрім цього, за даними слідства, «Луганск-Нива» регулярно постачала борошно і хлібну продукцію для потреб бойовиків російсько-терористичних угруповань, які воювали проти сил АТО та ООС на Луганщині. 

Керівниці ПАО «Луганск-Нива» інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріали кримінального провадження за ч.1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України Службою безпеки скеровано до суду. 

Також на розгляді в суді перебувають матеріали завершеного кримінального провадження щодо участі Зінаїди Надьон як так зв. «депутата народного совета лнр» в організації окупаційного референдуму в Луганській області. 

СБУ кваліфікувала її дії за ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та  ч. 5 ст.111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. 


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