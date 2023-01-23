» » СБУ повідомила про підозру членам та званої «ЦВК лнр», які організували окупаційний псевдореферендум в Луганській області

СБУ повідомила про підозру членам та званої «ЦВК лнр», які організували окупаційний псевдореферендум в Луганській області

Вчера, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ викрила шістьох представників так званої «центральної виборчої комісії лнр», які у вересні 2022 року організували та провели на тимчасово окупованій території Луганської області «референдум» щодо приєднання частини території України до рф.

За даними слідства, фігуранти вчинили злочин у складі організованої групи.

До складу злочинного формування, утвореного у 2018 році, увійшли голова так зв. «ЦВК лнр», її заступник, секретар «ЦВК лнр», а також троє членів так зв. «ЦВК». Усі вони раніше працювали в структурах окупаційної адміністрації рф в ОРЛО.

Встановлено, що ці особи є одними з ключових в організації та проведенні на сході України «плебісциту» за вказівкою та в інтересах путінського режиму.

Вони діяли за безпосереднього керівництва ЦВК рф та представників адміністрації президента рф.

Задокументовано, що з травня 2022 року, в рамках організації на Луганщині незаконного «референдуму», вони провели комплекс підготовчих заходів, зокрема:

  • підібрали лояльних до окупаційної адміністрації місцевих мешканців, які увійшли до складу «дільничних» та «територіальних виборчих комісій; відправили їх на спеціальні навчальні семінари, організовані російськими кураторами у Ростові-на-Дону;
  • сформували у кожному районі так зв. «територіальні виборчі комісії»;
  • організували та провели масові заходи, які імітували законність та демократичність фейкового «референдуму», т.ч. із залученням іноземних громадян під виглядом «міжнародних спостерігачів»;
  • контролювали проведення «референдуму», підрахували голоси, зібрали та проаналізували результати голосування, фальсифікували дані про кількість учасників «референдуму» та кількість голосів на підтримку приєднання тимчасово окупованої території Луганської області до рф та ін.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили очільникам та членам так зв. «ЦВК лнр» про підозру у вчиненні таких злочинів:

  • організація так зв. «референдуму» на тимчасово окупованій території України у складі організованої групи осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України);
  • умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Невдовзі фігурантів буде оголошено у розшук. Вживаються заходи для їх затримання та притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 12:03

З квітня в Україні майже 60 відсотків ліків будуть продавати по рецептах

Вчера, 11:00

СБУ повідомила про підозру членам та званої «ЦВК лнр», які організували окупаційний псевдореферендум в Луганській області

29-03-2023, 13:41

У Верховній Раді хочуть вдосконалити закони про мобілізацію військових

27-03-2023, 14:40

Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ

23-03-2023, 11:14

В Луганській області російські окупанти планують мобілізувати всіх чоловіків та обіцяють можливість грабувати кинуті оселі

23-03-2023, 11:08

Британська розвідка вважає, що російські загарбники хочуть повторно захопити Куп'янськ

22-03-2023, 16:14

Воєнний злочин РФ: Ракета поцілила в житловий будинок у Запоріжжі - понад 20 поранених та 1 загиблий

22-03-2023, 10:16

Росія вночі атакувала територію України дронами «Шахед-136» - загинуло 3 людини

21-03-2023, 11:57

Українські військові знищили російські ракети «Калібр НК» в окупованому Криму

20-03-2023, 13:52

Депутат від партії Зеленського на смерть збив людину автівкою

20-03-2023, 13:46

Вирок суду: 12 років за ґратами проведуть бойовики російських окупаційних військ

20-03-2023, 13:43

29 ветеранів з Донеччини та Луганщини отримали відшкодування на ведення бізнесу

Новости Украины:

28-03-2023, 11:46

В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s

22-03-2023, 10:03

Росія завдала ракетного удару з винищувачів Су-35 по Одесі

22-03-2023, 09:51

В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

20-03-2023, 13:40

В Новій Каховці ліквідували організатора катівень для українських громадян

13-03-2023, 11:33

Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

9-03-2023, 09:08

Ракетний удар РФ 9 березня: У Львівській області загинуло 5 людей

6-03-2023, 16:15

В Луцьку для дівчинки з Криму терміново потрібна кров

6-03-2023, 12:55

На Одещині затримали колишнього бойовика «днр», який бився проти сил АТО в Донецькому аеропорту

22-02-2023, 12:51

Мешканці Одещини можуть допомогти вилікувати постраждалих від війни тварин

6-02-2023, 21:02

Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

3-02-2023, 09:40

Укрпошта відновила роботу ще 5 відділень поштового зв’язку на Херсонщині

23-01-2023, 14:25

В Одесі знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку «Сьомий кілометр» Віктора Добрянського

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 