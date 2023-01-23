СБУ повідомила про підозру членам та званої «ЦВК лнр», які організували окупаційний псевдореферендум в Луганській області

СБУ викрила шістьох представників так званої «центральної виборчої комісії лнр», які у вересні 2022 року організували та провели на тимчасово окупованій території Луганської області «референдум» щодо приєднання частини території України до рф.

За даними слідства, фігуранти вчинили злочин у складі організованої групи.

До складу злочинного формування, утвореного у 2018 році, увійшли голова так зв. «ЦВК лнр», її заступник, секретар «ЦВК лнр», а також троє членів так зв. «ЦВК». Усі вони раніше працювали в структурах окупаційної адміністрації рф в ОРЛО.

Встановлено, що ці особи є одними з ключових в організації та проведенні на сході України «плебісциту» за вказівкою та в інтересах путінського режиму.

Вони діяли за безпосереднього керівництва ЦВК рф та представників адміністрації президента рф.

Задокументовано, що з травня 2022 року, в рамках організації на Луганщині незаконного «референдуму», вони провели комплекс підготовчих заходів, зокрема:

підібрали лояльних до окупаційної адміністрації місцевих мешканців, які увійшли до складу «дільничних» та «територіальних виборчих комісій; відправили їх на спеціальні навчальні семінари, організовані російськими кураторами у Ростові-на-Дону;

сформували у кожному районі так зв. «територіальні виборчі комісії»;

організували та провели масові заходи, які імітували законність та демократичність фейкового «референдуму», т.ч. із залученням іноземних громадян під виглядом «міжнародних спостерігачів»;

контролювали проведення «референдуму», підрахували голоси, зібрали та проаналізували результати голосування, фальсифікували дані про кількість учасників «референдуму» та кількість голосів на підтримку приєднання тимчасово окупованої території Луганської області до рф та ін.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили очільникам та членам так зв. «ЦВК лнр» про підозру у вчиненні таких злочинів:

організація так зв. «референдуму» на тимчасово окупованій території України у складі організованої групи осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України);

умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Невдовзі фігурантів буде оголошено у розшук. Вживаються заходи для їх затримання та притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.