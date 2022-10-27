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СБУ повідомила «голові лнр» Пасічнику про нову підозру в злочині проти національної безпеки України

27-10-2022, 13:22 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії ключових організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганщини.

Так званий «голова лнр» Леонід Пасічник отримав від СБУ ще одну підозру - в посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.

 

Під час досудового розслідування за фактом організації та проведення псевдореферендуму слідчими СБ України було конкретизовано й доповнено обставини і склад вчиненого злочину.

Так, задокументовано, що 20 вересня 2022 р. Пасічник, обіймаючи посаду «голови лнр», підписав так зв. «закон «Про референдум лнр з питання входження до складу російської федерації на правах суб’єкта рф».

Очільник окупаційної адміністрації брав активну участь у пропагандистських заходах кремля, які мали обґрунтувати необхідність проведення протиправного заходу і зрештою анексію українських територій.

Пасічник систематично заявляв у засобах масової інформації про необхідність приєднання «лнр» (а фактично тимчасово окупованої території Луганської області) до рф, тобто до зміни меж території та державного кордону України.

23 вересня п.р. він виступив із публічним зверненням, у якому закликав громадян, які проживають на тимчасово окупованій ворогом території Луганщини, до активної участі в «референдумі».

30 вересня Путін публічно визнав результати фейкових «плебісцитів».

У той самий день у Москві Пасічник та Путін підписали так зв. «угоду між рф та лнр про прийняття до рф лнр та утворення у складі рф нових суб’єктів», чим порушили територіальну цілісність України, у кордонах, визначених Конституцією України.

У подальшому депутати російської держдуми підтримали ратифікацію цієї та інших угод з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України.

СБУ повідомила Пасічнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст.110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 5 ст. 111-1 (участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а також публічних закликах до проведення такого незаконного референдуму на тимчасово окупованій території).

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури триває досудове розслідування.

Невдовзі фігуранта буде оголошено у розшук.


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