» » Путін оголосив мешканців окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей громадянами РФ

Путін оголосив мешканців окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей громадянами РФ

30-09-2022, 17:11 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав «договори про вступ до складу Росії» захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці — громадяни РФ.

У Кремлі Путін зібрав депутатів нелегітимної Державної думи, ватажків терористів Л/ДНР Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна, а також гауляйтерів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей – Володимира Сальдо та Євгена Балицького.

Під час пропагандистської промови Путін заявив, що жителі окупованих територій тепер "стануть громадянами РФ назавжди".

Диктатор підписав фейкові та юридично нікчемні "договори про "вступ" до складу РФ нових територій".

Путін так зване «приєднання» до РФ окупованих територій, які він зводить до «Новоросії», пов’язав із фіктивними «референдумами», проведеними фактично під дулами автоматів російських військових.

В Україні вже готують відповідь на нікчемні потуги карликового диктатора - на скликаному президентом Володимиром Зеленський терміновому засіданні Ради нацбезпеки і оборони розглянули питання про чергові спроби анексії території України та щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Про це повідомляє пресслужба президента.

Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації. Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території.

Голови Донецької, Луганської, Херсонської обласних військових адміністрацій і постійний представник президента в Криму Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України. Наголошувалося, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:29

Офіційно: В Донецькій області ВСУ оточили російське угруповання та увійшли в Лиман

30-09-2022, 18:48

Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО

30-09-2022, 17:11

Путін оголосив мешканців окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей громадянами РФ

30-09-2022, 09:59

Воєнний злочин РФ: Росія обстріляла ракетами гуманітарну колону в Запоріжжі, десятки загиблих

29-09-2022, 15:03

В Україні до 10 років ув’язнення засуджено заступника командира підрозділу російських окупаційних військ

29-09-2022, 15:01

В Україні завершено Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій 

28-09-2022, 11:35

Українська армія звільнила від росіян залізничний вузол в Куп'янську

26-09-2022, 17:05

Спортсменка з Луганської області Наталія Олійник виборола золото європейської першості з пауерліфтингу

22-09-2022, 16:10

Укрпошта та Червоний Хрест розпочали видачу разової фінансової допомоги на деокупованих територіях

21-09-2022, 23:16

З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців

21-09-2022, 18:18

Заява Верховної Ради України у зв’язку з черговим етапом ескалації безпекової ситуації у світі, спровокованим останніми рішеннями злочинної влади Російської Федерації

19-09-2022, 22:44

Бойовики в Луганську та Донецьку терміново просяться до Росії

Новости Украины:

28-09-2022, 11:29

На Волині скоротили комендантську годину

26-08-2022, 15:10

95 відсотків шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн

15-08-2022, 14:18

СБУ затримала агента рф, який збирав дані для обстрілів Одеси

15-08-2022, 10:18

Порушивши заборону на відвідування пляжів в Одесі загинули двоє людей

9-08-2022, 13:28

Як саме українські бренди допомагають ЗСУ? Історія компанії Олдком

29-07-2022, 08:48

На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

4-07-2022, 15:35

Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

1-07-2022, 08:35

Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

30-06-2022, 11:16

КТ органов грудной клетки в Киеве: стандарты, ход процедуры, результаты

29-06-2022, 12:09

Покупка велосипеда: что нужно учитывать

28-06-2022, 12:26

Картини, написані душею: киянка, чиї руки через жахливе ДТП функціонують на 30%, створює олійні шедеври

27-06-2022, 13:37

Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 