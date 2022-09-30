Путін оголосив мешканців окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей громадянами РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав «договори про вступ до складу Росії» захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці — громадяни РФ.

У Кремлі Путін зібрав депутатів нелегітимної Державної думи, ватажків терористів Л/ДНР Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна, а також гауляйтерів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей – Володимира Сальдо та Євгена Балицького.

Під час пропагандистської промови Путін заявив, що жителі окупованих територій тепер "стануть громадянами РФ назавжди".

Диктатор підписав фейкові та юридично нікчемні "договори про "вступ" до складу РФ нових територій".

Путін так зване «приєднання» до РФ окупованих територій, які він зводить до «Новоросії», пов’язав із фіктивними «референдумами», проведеними фактично під дулами автоматів російських військових.

В Україні вже готують відповідь на нікчемні потуги карликового диктатора - на скликаному президентом Володимиром Зеленський терміновому засіданні Ради нацбезпеки і оборони розглянули питання про чергові спроби анексії території України та щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Про це повідомляє пресслужба президента.

Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації. Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території.

Голови Донецької, Луганської, Херсонської обласних військових адміністрацій і постійний представник президента в Криму Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України. Наголошувалося, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.