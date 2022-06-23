Бойовики в Луганську та Донецьку терміново просяться до Росії

Сьогодні, 19 вересня 2022 року, в Луганську та Донецьку російські бойовики синхронно звернулися до керівництва РФ з вимогою провести «референдум» та прийняти окуповані ж росією території Луганської та Донецької областей до складу РФ.

В окупованому Луганську так звана «громадська палата ЛНР» вимагає якомога швидше ініціювати «референдум» про визнання її суб'єктом російської федерації. Про це повідомляють прокремлівські ЗМІ 19 вересня, пише «Українська правда».

«Входження до складу росії убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя», — так пояснили свою ініціативу бойовики.

Уточнюється, що з цими аргументами вони звернулись до ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника з ініціативою негайно провести «референдум» про визнання її суб'єктом російської федерації.

В окупованому Донецьку так звана «громадська палата» «ДНР» підготувала відкрите звернення до ватажка «ДНР» Пушиліна та «народного совета» з ініціативою про проведення референдуму з питання про входження «республіки» до складу росії.

Голова так званої «громадської палати» «ДНР» Олександр Кофман заявив, що вважає 4 листопада найкращою датою проведення «референдуму» про входження до складу РФ.

Російські пропагандисти вже фантазують на тему атак на Луганськ та Донецьк арміями НАТО.

Визнання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей частиною росії зараз стане ходом «ва-банк» для кремля і призведе до війни проти НАТО. Про це 19 вересня заявила головний редактор російського пропагандистського ресурсу Маргарита Симоньян.

«Негайний референдум — це Кримський сценарій, і це ва-банк. Сьогодні референдум, завтра — визнання частиною РФ, післязавтра — удари по території росії стають повноцінною війною України та НАТО з росією», — заявила пропагандистка.

Радник міністра оборони Олексій Копитько пояснив «істерику» бойовиків, які 19 вересня синхронно заявили про проведення псевдореферендумів, ознакою «істерики» через контрнаступ України.

«У Москві реально бояться, що протягом місяця успішна оборона «по Осколу» може закінчитися блискучою обороною по Айдару, якщо не по Деркулу. З автоматичною втратою Лисичанська, залитих кров’ю руїн Сєвєродонецька та Рубіжного. Статися це може саме до ювілею Путіна. Ось правда, день народження — сумне свято буде», — заявив Копитько.

Річка Айдар розділяє північну частину Луганщини навпіл з півночі на південь, а Деркул протікає по кордону з Росією.

Копитько вважає, що ідею з «референдумами» просуває не сам Кремль, а одне з угруповань, яке підштовхує Путіна «розпалити пожежу побільше».

«Путіна штовхають до загострення щонайменше на рівні риторики. Наступ українських військ на Харківщині поставило московські угруповання в глухий кут, викликало розгубленість», — заявив радник Резнікова.