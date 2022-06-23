Дмитро Снєгирьов вважає, що на території Росії ФСБ планують вибухи, щоб звинуватити «азовців»

Завдяки розголосу, масштабній трагедії в Маріуполі під час запланованого на 24 серпня «трибуналу» над українськими військовополоненими вдалося запобігти, а саме судилище — перенесли. Однак це не означає, що у ФСБ відмовилися від плану влаштувати «Оленівку 2.0» або пустити в хід так званий «рязанський цукор».

За оперативною інформацією ГІ «Права Справа» наразі, на території російської федерації з бійцями полку «Азов» проводяться так звані «слідчі дії», при чому співробітниками ФСБ.

4 вересня — саме річниця Буйнакського теракту. Нагадаю, о 21:45 4 вересня 1999 року в місті Буйнакськ (Дагестан) стався кривавий теракт. Вантажівка ГАЗ-52, в якій було 2700 кг вибухівки з алюмінієвого порошку та аміачної селітри, була підірвана поряд із п’ятиповерховим житловим будинком № 3 на вулиці Леваневського (Шихсаїдова). У будинку мешкали родини військовослужбовців 136-ї мотострілецької бригади міноборони росії. Під час вибуху загинуло 64 особи, у тому числі 23 дитини, 146 людей було поранено.

Наступні вибухи прогриміли в ніч з 9 на 10 вересня і 13 вересня в Москві. Тоді були підірвані 2 багатоквартирних будинки, розташованих на вул. Гур"янова і на Каширському шосе. Загинуло більше 200 осіб. Ще один вибух стався у м. Волгодонськ (Ростовська область). Під час теракту 17 чоловік загинуло, 310 отримали поранення і травми.

Доведеним фактом є підрив житлових будинків співробітниками ФСБ. Зокрема, у книзі «ФСБ взрывает Россию» Олександр Литвиненко та Юрій Фельштинський довели, що за цими терактами стоять російські спецслужби.

Ці події дали старт масштабній інтервенції рф на території Чеченської республіки. Вже 30 вересня 199 року президент рф Єльцин оголосив початок наступальної операції російських військ в Чечні.

Я не виключаю повторення цього сценарію, враховуючи «любов» путіна до сакральних дат.

За оперативною інформацією, бійців полку «Азов» російські спецслужби планують звинуватити у формуванні так званих диверсійно-розвідувальних груп, які «підірвуть» на території російської федерації житловий будинок.

Наразі у росії відбуваються посилені заходи мобілізації зокрема за програмою БАРС — бойовий армійський резерв країни. Це перше. По-друге, путіну для проведення загальної мобілізації на території всієї російської федерації конче необхідний привід.

Нагадаю, що згідно російського законодавства, загальна мобілізація в країні можлива виключно у випадку ведення військових дій безпосередньо на території російської федерації.

Тому подібний сценарій, а саме: підрив житлового будинку російськими спецслужбами з подальшим перекладанням відповідальності за теракт на бійців полку «Азов», буде використаний як констатація факту ведення бойових дій безпосередньо на території рф. Увесь ланцюг подій з вивезенням «азовців» на територію рф свідчить про те, що ФСБ знову готує криваві провокації, але цього разу вже на своїй території.

Додам, що аналітичний відділ ГІ «Права Справа» отримав інформацію, що у Ростові-на-Дону (рф) протягом минулого тижня були проведені дві наради за участі представників силового блоку. І одним з питань порядку денного було введення надзвичайного стану на території Ростовської області.

Уся ця сукупність даних доводить, що росіяни швидше за все спробують розіграти карту України як «країни-терориста». І відповідно посилити позиції силовиків усередині самої рф.

Варто зазначити, що 25 липня ФСБ заявила, що затримала мешканця Калінінграда, який начебто за вказівкою керівництва полку «Азов» планував диверсійно-терористичні акти на об'єктах Балтійського флоту, а також території аеропорту «Храброве». Крім того, протягом тижня співробітники ФСБ повідомили про затримання ними низки так званих «українських диверсантів» у різних містах російської федерації, але за одним чітким сценарієм.

Все це наштовхує на думку про підготовку масштабних провокацій зі звинуваченням бійців «Азову».

Нагадаю, до Дня Незалежності України 24 серпня, за оперативними даними аналітичного відділу ГІ «Права Справа», російські спецслужби планували провокацію з численними жертвами під час так званого «трибуналу» над українськими військовополоненими. Цю інформацію підтвердили у ГУР Міноборони України. Після гучного резонансу навколо цієї теми судилище над «азовцями» відтермінували, а частину бійців вивезли на територію рф.

Д. Снєгирьов