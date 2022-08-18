Дмитро Снєгирьов: росіяни планують підірвати будівлю в Маріуполі, де судитимуть полонених азовців

До Дня Незалежності 24 серпня, за оперативною інформацією аналітичного відділу ГІ «Права Справа», російські спецслужби готують чергову провокацію з численними жертвами. На цей день у тимчасово окупованому Маріуполі заплановане проведення т. зв. «судового засідання» над полоненими бійцями полку «Азов». Окупанти планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватися «судилище» і традиційно звинуватити в цьому Україну.

За оперативною інформацією, розглядаються два сценарія провокації. Перший — з використанням оперативно-тактичного комплексу «Точка-У». І другий — безпосередньо підрив будівлі. Відповідальність за атаку росіяни перекладуть на українську сторону. Таким чином, планується досягнути одразу кілька цілей: дискредитація України на світовій арені, дискредитація бійців полку «Азов» і шантаж їхніх родин, а також розгойдування цієї теми всередині України та за її межами. При цьому, якщо окупанти використають комплекс «Точка-У», то це дискредитація самої ідеї надання нашій країні високотехнологічної зброї. Тобто, фактично росіяни переслідують три цілі.

Ця тактика є давно відпрацьованим механізмом провокацій російських спецслужб.

Нагадаю, нещодавно громадська ініціатива «Права Справа» отримала інформацію від місцевих джерел про передислокацію установок «Точка-У» в район окупованого Лисичанська. Окупанти планували завдати удари по житлових районах окупованих міст Луганської області. Крім того, повідомляється про те, що за інформацією «Правої Справи», на озброєнні «2-го армійського корпусу ЛНР» перебувають 6 оперативно-тактичних комплексів і декілька десятків ракет до них, які можуть наносити удари по житлових кварталах окупованих українських міст.

Наступного дня, 11 липня 2022 року, в ЗМІ, з посиланням на журналістів «Беларуский Гаюн», з"являється відео передислокації на території окупованих районів Луганської області саме шісти одиниць тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Попри заяви російської сторони, що вони не мають на озброєнні «Точки-У», після оприлюднення відео, вони змушені були визнати, що застосовують такі установки у бойових діях.

Показово, що через добу після публікації відео з установками виданням «Беларускі Гаюн», за інформацією проросійських пропагандистів над Луганськом було збито українську ракету комплексу «Точка-У».

Таким чином, завдяки своєчасній реалізації оперативної інформації вдалося зірвати операцію російських спецслужб, яка мала на меті завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння і і уникнути чисельних жертв серед цивільного населення окупованих міст.

Аналогічний сценарій наразі буде використовуватися і в Маріуполі. Рашисти спробують імітувати ракетний удар, або ж підірвати приміщення — тобто фактично повторити «Оленівський сценарій», а потім звинуватити ЗСУ у невибірковому використанні високоточної зброї, або фізичній ліквідації небажаних «свідків».

Таким чином, окупанти спробують заблокувати передачу західними партнерами Україні установок HIMARS, MLRS MARS-II та іншої високоточної зброї і дискредитувати політичне керівництво України на міжнародній арені.

Варто зауважити, що подібний сценарій розроблявся і напередодні 24 лютого — тоді росіяни готували провокації з використанням хімічної зброї біля міста Слов’янськ на Донеччині. Окремо наголошувалося, що росія планує використати це як привід для широкомасштабного вторгнення в Україну з метою «захисту співвітчизників».

Зазначу, що вже після озвученої інформації, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі підтвердив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Повертаючись до запланованих на 24 серпня подій у Маріуполі підкреслю, що росіяни можуть використати ще один фактор, аби перекласти відповідальність за криваву провокацію на Україну.

В якості наявності доказової бази підриву приміщення саме українською стороною, окупанти можуть використати висловлювання ексзаступника голови СБУ Ягуна. Нещодавно в ефірі телеканалу «Прямий» він заявив, що начебто лунали пропозиції щодо підриву будівлі «суду», щоб унеможливити проведення «трибуналу» по «Азову».

За версією російських спецслужб, причиною подібної операції української сторони є начебто побоювання оприлюднення полоненими бійцями «Азов» інформації, що може дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Таким чином, росіяни просуватимуть офіційну версію, що будівлю начебто підірвала Україна, аби змусити бійців «Азову» «замовкнути».

Нагадаю, у міській раді Маріуполя повідомили, що 24 серпня, в День незалежності України, російські окупанти хочуть провести на сцені місцевої філармонії самосуд над українськими військовополоненими, зокрема полку «Азов». Для цього окупанти уже завезли до приміщення клітки, де розмістять полонених військових.

Додам, що 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов».

російські змі звинуватили у вбивстві Україну — за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем HIMARS. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Незалежні слідчі припускають, що барак з українськими полоненими був не обстріляний дистанційно, а його зсередини підірвали вибухівкою.

Офіційний Київ назвав убивство полонених терактом.

Д. Снєгирьов