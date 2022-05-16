Як мешканцям окупованих територій Луганської області вступити до українського вишу

Для вступників, які живуть на особливо небезпечних територіях, до яких відноситься Луганська та Донецька області, затверджується окремий порядок вступу за квотою 2.

Про це повідомляє СНУ ім. В. Даля.

Скористатися правом вступу за цією квотою можуть мешканці тимчасово окупованих територій, та мешканці територій, де ведуться активні бойові дії чи є серйозна загроза постійних ракетних обстрілів.

Перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні, визначає Мінреінтеграції.

Наразі це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей.

Загалом у переліку 304 громади Вступники з таких територій можуть вступати до СНУ ім. В.Даля на підставі індивідуальної усної співбесіди, яку можна буде пройти в дистанційному форматі.

Індивідуальні усні співбесіди для осіб, зареєстрованих на особливо небезпечних територіях, проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору).

Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на місця державного (регіонального) замовлення в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років можуть використати оцінки з будь-якого предмету як другого, а на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб – за результатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного теста. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються особи, які зареєстровані на особливо небезпечній території, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Всі конкурсні процедури можна пройти дистанційно.

Source: https://snu.edu.ua/index.php/2022/07/04/umovy-vstupu-dlya-abituriyentiv-z-tot/?fbclid=IwAR0nDicqoKW0laLztVpeVYdy_5mNLNq3s9v4I8l1aR5lc-EDIYdwLZ67tmc