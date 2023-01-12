ДБР затримало дезертира з Луганської СБУ, який понад 8 років переховувався від слідства

ДБР затримало дезертира з Луганської СБУ, який понад 8 років переховувався від слідстваСегодня, 11:30
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Києві колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області, який понад 8 років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.
У 2014 році після російського вторгнення до Луганської області фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому місті Алчевську.
Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з так званої «лнр» на підконтрольну Україні територію. Однак, аби ухилитися від кримінальної відповідальності він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитись і оселився в столиці.
Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві. Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів.
Наразі фігурант перевіряється на причетність до співпраці з представниками рф та незаконними збройними формуваннями «лнр».
Експравоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.
З початку 2023 року слідчі ДБР вже завершили спеціальне досудове розслідування стосовно ще 9 співробітників Служби – дезертирів, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.