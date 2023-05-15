В Луганську підірвали одного з ватажків російських терористів Ігоря Корнета

Внаслідок вибуху в окупованому Луганську 15 травня був поранений так званий «тимчасово виконувач обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ» Ігор Корнет.

За попередніми даними вибух стався у барбер-шопі внаслідок активації гранати.

Наразі відомо, що Корнет з пораненням знаходиться у обласній лікарні. Також внаслідок замаху на Корнета загинув 1 цивільний, 3 охоронці терориста поранені.

Загалом внаслідок вибуху у центрі Луганська постраждали семеро людей. Четверо з них, включно з 17-річним підлітком та "тво міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнет, перебувають у тяжкому стані.

За даними ЗМІ, Ігор Корнет має конфлікт з так званим головою ЛНР Леонідом Пасечником, який навіть жалівся на безконтрольність Путіну.

У 2022 році навіть з’являлася інформація, що Корнет заарештований.

До 2014 року Ігор Корнет був співробітником карного розшуку в УМВС України в Луганській області. В 2014 році окупати призначили його так званим «міністром внутрішніх справ» самопроголошеної «ЛНР».

У 2017 році його відсторонили від «посади», але він відмовився залишати її, продовживши працювати, ігноруючи накази «керівництва» самопроголошеної республіки.